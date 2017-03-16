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Эстонская певица с американским опытом Керли: меня в 30 лет еще иногда наказывает мать!

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ФОТО: visitestonia.com

Любимая многими жителями Эстонии певица Керли Кыйв вся такая необычная, но в душе теплая и сердечная. В свободное время с радостью убегает от света рампы на природу.

Керли вернулась на родину, и сейчас она сильнее, прекраснее, чем когда-либо, пишет Elu24.

На страницах Iluguru Керли рассказывает, что в маленьком городке Элва она была как фрик – жертва школьных издевательстве. Как среди учеников, так и среди учителей.

«Чувствовала себя одинокой и у меня не было единомышленников до позднего пубертата. Появились друзья художники по всей Эстонии, с кем организовывали встречи на несколько дней – от Вильянди до Курессааре».

«Сейчас уже ко мне привыкли и я могу спокойно заниматься своими делами. Мать иногда наказывает меня, но тогда напоминаю ей, что мне уже 30 и времена, когда можно было комментировать одежду – давно прошли. Ха-ха», - сказала Керли в интервью.

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