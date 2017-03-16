Викторию Боню уличили в позорном вранье

Действительно, это очень красивая вилла с бассейном, и многие поздравили ее с приобретением. Но, как оказалось, рановато.

Дело в том, что на популярном сайте, где сдают недвижимость, эта вилла сдается в аренду, причем, судя по свободным дням, спросом она не пользуется. Видимо, Вике разрешили сделать там несколько рекламных фото. Но она оптимистично подписала снимки: «Как же я люблю этот вид из моего нового дома». Кстати, одни сутки в этом доме обойдутся примерно в 1000 евро. Посмотреть фото дома можно ЗДЕСЬ.