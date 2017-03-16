Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Викторию Боню уличили в позорном вранье

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Виктория Боня. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Недавно Виктория Боня сообщила, что приобрела дом в Лос Анджелесе, передает 7d.org.ua.

Действительно, это очень красивая вилла с бассейном, и многие поздравили ее с приобретением. Но, как оказалось, рановато.

Дело в том, что на популярном сайте, где сдают недвижимость, эта вилла сдается в аренду, причем, судя по свободным дням, спросом она не пользуется. Видимо, Вике разрешили сделать там несколько рекламных фото. Но она оптимистично подписала снимки: «Как же я люблю этот вид из моего нового дома». Кстати, одни сутки в этом доме обойдутся примерно в 1000 евро. Посмотреть фото дома можно ЗДЕСЬ.

Наверх