Накануне концерта в Таллинне руководитель Bratislava Hot Serenaders рассказал необычные факты о своем коллективе

Художественный руководитель коллектива Юрай Бартош посетил Таллинн, чтобы познакомиться с городом и подготовиться к предстоящему выступлению. В своем насыщенном графике он нашел время для общения и рассказал о джазе, который он так любит.

Хот-джаз – динамичность и веселье

Мы собрались еще в школе и хотели играть что-нибудь динамичное, нас привлекала импровизация. Инас привлекхот-джаз, возникший в 20-30- ые года прошлого столетия. Это был очень интересный период . После Первой мировой войны в музыку пришло новое веяние – люди хотели веселья, радости, жизнеутверждающих мотивов. И все это было в хот-джазе – соединении культуры Африки с культурой Европы, случившемся в Америке. Возникшее в США музыкальное направление вскоре пришло и в Европу, и в Чехословакию того времени. Красивая танцевальная музыка захлестнула мир.

Та самая атмосфера

Наш оркестр играет не только американскую и английскую музыку начала прошлого века, мы обращаемся и к словацким композиторам, и у нас есть две русские песни, хорошо известные слушателям: «Неудачное свидание» и «Дядя эля», которую исполнял Леонид Утесов. Мы все аранжировки делаем с оригинальных записей, с грампластинок. Можно сказать, что это художественная реконструкция. Мы хотим принести слушателям не только музыку, но и атмосферу тех лет. Чтобы все получилось, мы по многу раз прослушиваем песню в оригинальном звучании. Чтобы уловить, пропитаться всеми нюансами, прочувствовать, настроение того времени.

Инструменты, хранящие память

Если музыкант играет старый джаз на новых инструментах, получается современный джаз. Наши музыканты играют старый джаз на старых инструментах, и музыка звучит так же, как тогда. До начала 90-ых годов в Словакии было сложно достать необходимые инструменты, но потом появилась возможностьзаказыватьих из Америки, мы много купили на интернет-аукционах. Конечно, кроме сложности достать старые инструменты, бывает еще и проблема с их звучанием, степенью сохранности. Например, саксофоны могут служить очень долго, с трубами хуже. Тем не менее, мы находим то, что нужно. Моя труба сделана в 1927 году, саксофоны у нас тоже 20-ых годов. Еще у нас есть редкий сегодня инструмент - виолинофон. Это скрипка с трубой, у нее очень интересный, приятный звук. В Риге будет возможность его услышать. На этомвиолинофоне когда-то играл наш известный композитор Эуген Сухонь. А у моей трубы грустная история. Один американец купил ее своему сыну, но пришла Вторая мировая война, и парень был призван на службу. Его убили во время Нормандской операции, и он так никогда и не играл на этой трубе. Отец сохранил инструмент в память о сыне и не соглашался никому его продавать. Но моему знакомому коллекционеру как-то удалось его уговорить, он купил инструмент и передал его мне.

Новая старая одежда

В отличие от инструментов одежда не может так долго храниться и оставаться крепкой. Кроме того, мужчины начала прошлого века все-таки были меньше нас. Если какие-то костюмы и сохранились, то они очень маленьких размеров. Поэтому мы шьем новую одежду по эскизам парижской моды 1938 года.