Накануне концерта в Таллинне руководитель Bratislava Hot Serenaders рассказал необычные факты о своем коллективе

20 марта в Таллинн с концертом приедет один из самых необычных джазовых оркестров в мире - Bratislava Hot Serenaders. Это 14 музыкантов, два певца и три вокалистки, исполняющие хот-джаз – музыку 20-30-ых годов 20 века. Их особенность в том, что они играют на оригинальных инструментах тех лет и используют оригинальные аранжировки.
Художественный руководитель коллектива Юрай Бартош посетил Таллинн, чтобы познакомиться с городом и подготовиться к предстоящему выступлению. В своем насыщенном графике он нашел время для общения и рассказал о джазе, который он так любит.
Хот-джаз – динамичность и веселье
Мы собрались еще в школе и хотели играть что-нибудь динамичное, нас привлекала импровизация. Инас привлекхот-джаз, возникший в 20-30- ые года прошлого столетия. Это был очень интересный период . После Первой мировой войны в музыку пришло новое веяние – люди хотели веселья, радости, жизнеутверждающих мотивов. И все это было в хот-джазе – соединении культуры Африки с культурой Европы, случившемся в Америке. Возникшее в США музыкальное направление вскоре пришло и в Европу, и в Чехословакию того времени. Красивая танцевальная музыка захлестнула мир.
Та самая атмосфера
Наш оркестр играет не только американскую и английскую музыку начала прошлого века, мы обращаемся и к словацким композиторам, и у нас есть две русские песни, хорошо известные слушателям: «Неудачное свидание» и «Дядя эля», которую исполнял Леонид Утесов. Мы все аранжировки делаем с оригинальных записей, с грампластинок. Можно сказать, что это художественная реконструкция. Мы хотим принести слушателям не только музыку, но и атмосферу тех лет. Чтобы все получилось, мы по многу раз прослушиваем песню в оригинальном звучании. Чтобы уловить, пропитаться всеми нюансами, прочувствовать, настроение того времени.
Инструменты, хранящие память
Если музыкант играет старый джаз на новых инструментах, получается современный джаз. Наши музыканты играют старый джаз на старых инструментах, и музыка звучит так же, как тогда. До начала 90-ых годов в Словакии было сложно достать необходимые инструменты, но потом появилась возможностьзаказыватьих из Америки, мы много купили на интернет-аукционах. Конечно, кроме сложности достать старые инструменты, бывает еще и проблема с их звучанием, степенью сохранности. Например, саксофоны могут служить очень долго, с трубами хуже. Тем не менее, мы находим то, что нужно. Моя труба сделана в 1927 году, саксофоны у нас тоже 20-ых годов. Еще у нас есть редкий сегодня инструмент - виолинофон. Это скрипка с трубой, у нее очень интересный, приятный звук. В Риге будет возможность его услышать. На этомвиолинофоне когда-то играл наш известный композитор Эуген Сухонь. А у моей трубы грустная история. Один американец купил ее своему сыну, но пришла Вторая мировая война, и парень был призван на службу. Его убили во время Нормандской операции, и он так никогда и не играл на этой трубе. Отец сохранил инструмент в память о сыне и не соглашался никому его продавать. Но моему знакомому коллекционеру как-то удалось его уговорить, он купил инструмент и передал его мне.
Новая старая одежда
В отличие от инструментов одежда не может так долго храниться и оставаться крепкой. Кроме того, мужчины начала прошлого века все-таки были меньше нас. Если какие-то костюмы и сохранились, то они очень маленьких размеров. Поэтому мы шьем новую одежду по эскизам парижской моды 1938 года.
Большая музыка в маленькой стране
Мы играем красивую музыку, но ее сейчас мало кто знает. В Словакии пять миллионов людей, из них процентов пять знает о нашем существовании. Нелегко найти концертные площадки, зрителя, но наш коллектив объединяет огромная любовь к хот-джазу и желание играть его и знакомить с ним слушателей. Мы три раза были на гастролях в Англии и имели там успех. Там эту музыку знают, любят и с удовольствием слушают. В Англии есть оркестры, похожие на наш, но мы от них отличаемся именно реконструкцией оригинальных аранжировок. Мы оставляем себе мало места для импровизации, но она у нас тоже есть. Всегда на концерте можно услышать соло на отдельных инструментах. После выступлений к нам подходят молодые люди и говорят: «Я не знал, что в 20-ые годы была такая интересная и богатая музыка». На мой взгляд, хот-джаз – живая музыка, которая над временем и вне времени.
Как полюбить джаз
В нашем репертуаре много произведений, которые всем знакомы, но не все знают их композиторов. Мы играем Джорджа Гершвина, Джерома Керна,многие песни, которые потом пели Френк Синатра и Элла Фицджеральд. Я думаю, что многие уже слушают джазовую музыку, но они не знают, что это джаз. Например,
Леди Гага записала джазовый альбом, Фил Коллинз и Роберт Вильямс исполняли песни, написанные в 20-30- ых годах. Чтобы приблизиться к культуре джаза, начать его понимать, я бы посоветовал слушать таких великих исполнителей, какФренк Синатра, Бинг Кросби, Нэт Кинг Коул, Элла Фицджеральд. Я даже выучил английский язык, чтобы понимать, о чем так прекрасно поют эти люди.
Джаз и женщины
В нашем оркестре поет женское трио SerenadersSisters. Это уже третий или четвертый состав этого трио, потому что все сестры рано или поздно становятся матерями. Конечно, это не кровные сестры, но они так поют и так чувствуют музыку, как будто родные. И прошлой весной сразу три девушки стали мамами. И у всех трех родились мальчики. Вот такой необычный у нас оркестр! И мы ждем встречи с вами уже в этот понедельник, 20 марта, в Концертном зале Nordea!