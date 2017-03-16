А не слишком ли много воды вы пьете? Вот чем это грозит!

Она нарушает баланс солей и минералов (в том числе натрия) в организме, что может привести к головным болям, усталости, дислокации мозга и повышению кровяного давления. При почечной недостаточности это может даже быть смертельно, поэтому не стоит пить больше 8 стаканов воды в день, пишет Lifter.

Нам постоянно говорят, что надо пить достаточное количество воды. Вода нужна для нормальной работы организма, ведь обезвоживание приводит к массе проблем.

Но верно и обратное: чрезмерное количество воды также вредно для организма!

Вот почему:

Побочные эффекты чрезмерного потребления воды

Гипергидратация может вызывать спутанность сознания и раздражительность. Среди побочных эффектов — головные боли, конвульсии, мышечные судороги, спазмы и общая слабость мышц.

Кроме того, часто наблюдаются беспокойство или усталость. Также распространены тошнота, отсутствие аппетита и рвота.

В самых крайних случаях случаются даже обмороки, галлюцинации и дисклокация мозга. Кровяное давление резко повышается.

Всё это может привести к коме и смертельному исходу. Так что отнеситесь серьёзно!

К чему приводит дисбаланс натрия в организме

Оптимальное содержание натрия в организме — от 135 до 145 мэкв/л. Если этот показатель падает ниже 135 мэкв/л, развивается гипонатриемия.

Эта болезнь приводит к тому, что клетки тела чрезмерно напитываются водой и разбухают. Это крайне опасно для головного мозга, поскольку череп не позволяет ему раздуваться.

Дилюционная гипонатриемия — результат чрезмерного потребления воды. Острая гипонатриемия обычно развивается у марафонцев и спортсменов из-за постоянного замещения жидкостей, потерянных с потом.

Именно поэтому спортсменам советуют пить не воду, а спортивные напитки, представляющие собой смесь воды с натрием.

Поскольку это смертельный риск, требуется немедленное вмешательство. Необходимо внутривенно ввести пациенту 100 мл 3% раствора NaCl в течение 10 минут. Затем дозу можно повышать до 300 мл, пока не пройдут все острые симптомы.

Пожалейте свои почки!

При заболеваниях почек риск гипергидратации повышается, поскольку эти органы не могут справиться с дополнительной нагрузкой. Хуже того, исследования свидетельствуют, что это может усугубить хроническое заболевание почек.

Кроме того, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому, если у вас проблемы с почками, вам может понадобиться диализ для понижения содержания воды в организме. Также можно использовать натрийсберегающие препараты или капельницу с раствором натрия.

Какое количество считается чрезмерным?

На этот вопрос не так-то просто ответить. Всемирная организация здравоохранения говорит, что разным организмам нужно разное количество воды. Это во многом зависит от уровня активности, метаболизма и окружающей среды.

Среди прочих факторов, влияющих на потребность в воде, можно также назвать массу тела, возраст, пол и употребление медицинских препаратов.

Британский Минздрав рекомендует ограничиваться 6–8 стаканами воды в день (всего около 1,2 л) для нормальной работы организма и недопущения обезвоживания.

Если вы опасаетесь гипонатриемии, следите за балансом солей и воды. В таком случае лучше пить не чистую воду, а натрийсодержащую смесь.

Но не стремитесь к полному восполнению жидкостей. Это может привести к желудочно-кишечным расстройствам и прочим неприятным симптомам чрезмерного потребления.

Прислушивайтесь к своему организму. Пейте воду только тогда, когда испытываете жажду.

Если вам хочется пить больше 8 стаканов в день, это ненормально. Обратитесь к врачу — это может быть признаком диабета или нарушения работы почек.

Скорость потребления воды также важна

Если вы выпьете слишком много воды и уровень натрия упадёт ниже 120 ммоль/л, вы начнёте испытывать умеренные симптомы гипергидратации. Особенно заметными они станут при уровне натрия ниже 110 ммоль/л.

Умеренные симптомы — это спутанность сознания и судороги. Но если натрий упадёт до 90–105 ммоль/л, симптомы станут гораздо серьёзнее. Сначала вы почувствуете сонливость, которая может привести к коме.

Так вот: если вы выпьете очень много воды за очень короткое время, переход от умеренных симптомов к резко выраженным может быть быстрым. Известен случай, когда женщина за вечер выпила около сорока стаканов воды, что привело к смертельной интоксикации.

Ваши почки способны в лучшем случае выводить пол-литра воды в час. Поэтому, когда вы за час выпиваете несколько литров, это перегружает почки.

При нормальном здоровье в час можно выпивать 800–1000 мл воды.

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