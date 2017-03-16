Обратите внимание! Пять ранних признаков, что ваша печень переполнена токсинами

Мы живем в среде, полной токсинов и в воздухе, и в еде. И со всеми этими ядами приходится справляться именно печени, пишет Lifter.

На самом деле, здоровая печень вполне способная справляться с фильтрацией токсинов и выводить через мочу и кал. Но если вы перегружаете ее сверхнагрузками, самой печени может понадобиться помощь.

Самые опасные для печени проблемы очевидны: это алкоголь, вирусные инфекции, атаки со стороны определенных химических веществ, обильная жирная пища.

Если ваша печень ослабнет, она немного увеличится в размерах, набухнет и даже может поменять цвет. Вы при этом будете чувствовать себя вялым, неспособным ни на чем сконцентрироваться. И уж, конечно, все ваши попытки сбросить лишний вес будут обречены на неудачу.

Но как понять, все ли у вас в порядке? Вот ранние признаки проблем с печенью:

1. Вы не можете похудеть, хотя «все делаете правильно»

Т.е. вы можете заниматься физическими упражнениями, можете следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным, но вес все равно не уходит….

Если с вами такое уже было или происходит прямо сейчас, попробуйте сходить к врачу на обследование: посмотреть на печень на УЗИ. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

2. Проблемы с кожей

Тут несколько основных признаков. Во-первых, кожа может иметь желтоватый оттенок. Это свидетельствует о повышении билирубина, вещества, которое является причиной известной вам с детства «желтухи».

Во-вторых, воспаления на коже, зуд и ее сверхчувствительность - это тоже верный признак определенных проблем с печенью.

В-третьих, вас должны насторожить появление сыпи из маленьких красных точек на коже.

3. Потемнение мочи

Причин, почему моча может поменять цвет и иметь резкий неприятный запах, в основном, две: или вы пьете слишком мало воды, или у вас проблемы с печенью.

Обратите также внимание на свой стул: фекалии не должно быть «черными» или содержать кровавые выделения.

4. Изменения в брюшной области

Тут нужно обратить внимание на два основных симптома:

Хронические спазмы в нижней части живота;

Ощущение «загазованности» и повышенного давления в животе. В конечном итоге это приводит к накоплению в организме лишних жидкостей, а потом может дать осложнение и на легкие!

5. Хроническая усталость и слабость

Любой из этих симптомов, особенно в сочетании с другими, должен быть сигналом к тому, чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью. С печенью как с раком: чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее и проще сможете ее устранить.

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