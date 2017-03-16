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Пережившая рак девушка хочет поделиться со всеми одним симптомом

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ФОТО: twitter.com/LornaNBrown

Два года назад, когда Лорна Никсон Браун было 25, ее поставили диагноз - рак щитовидной железы. И сама девушка, и вся ее семья были шокированы этим известием, ведь Лорна была молода и здорова, никаких признаков заболевания у нее не наблюдалось, пишет TVnet.

Однако, как оказалось, один симтом все-таки имелся, и все это время он был на виду. «Моя мама заметила опухоль на левой стороне моей шеи спереди, и ей показалось, что я похудела», - рассказывает Лорна.

Через три месяца во время везита к врачу выяснилось, что это узелок щитовидной железы. После обследования биопсия, к сожалению, подтвердила, что опухоль злакачественная. Кстати, Лорна по профессии актриса и продюсер. Девушка не могла поверить в то, что сообщили ей врачи, ведь она совершенно не чувствовала, что больна... Она была включена в список номинантов на «Золотой глобус», когда узнала эту страшную новость.

Благодаря частичной тиреоидэктомии (удаление щитовидной железы. - Прим. ред.) Лорна теперь вылечилась от рака, но она на всю жизнь привязана к препарату «тироксин», который обеспечивают ее дополнительными гормонами.

Сегодня девушка делится своим тяжелым опытом, чтобы предупредить других женщин об этом коварном убийце, который чуть не лишил ее жизни. Лорна считает, что нужно обязательно говорить о болезнях, не молчать! Психологическая поддержка очень важна, особенно для пациентов с раковыми заболеваниями!

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