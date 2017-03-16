Кума Петра Порошенко назвала Юлию Самойлову «уродством»

Шумиха вокруг решения "Первого канала" отправить на "Евровидение" певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову не утихает. На сей раз об участии в конкурсе артистки высказалась экс-министр культуры и туризма Украины, народная артистка, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" (и крестная двух его дочерей) Оксана Билозир. Женщина сделала это в эфире телеканала "112 Украина". Запись комментария Билозир находится в свободном доступе.

"Мне кажется, что Украина – цивилизованная, демократическая страна, мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции", – заявила Оксана Билозир.