Кума Петра Порошенко назвала Юлию Самойлову «уродством»

О представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой высказалась известная певица, крестная двух детей Петра Порошенко Оксана Билозир. Женщина назвала нашу соотечественницу "уродством", пишет Дни.ру.
Шумиха вокруг решения "Первого канала" отправить на "Евровидение" певицу с ограниченными возможностями Юлию Самойлову не утихает. На сей раз об участии в конкурсе артистки высказалась экс-министр культуры и туризма Украины, народная артистка, депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" (и крестная двух его дочерей) Оксана Билозир. Женщина сделала это в эфире телеканала "112 Украина". Запись комментария Билозир находится в свободном доступе.
"Мне кажется, что Украина – цивилизованная, демократическая страна, мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции", – заявила Оксана Билозир.