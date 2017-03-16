На известных актеров напали в центре Москвы

Актер Илья Масленников рассказал, что после того, как они покинули помещение через служебный вход, к ним подошел молодой человек. "Он спросил про какое-то увеселительное заведение, мы ему объяснили, что по данному адресу находится театр", – вспомнил артист.

Хулигану, по всей вероятности, не понравился ответ Ильи Масленникова, сообщает. Актер заметил в руках молодого человека предмет, похожий на кастет.

"Он резко размахнулся и ударил меня по голове, я в очках. Пока поправлял дужки, впившиеся в кожу, мужчина нанес снова удар и попал в Игнатюка, от удара он упал", – рассказал Масленников. После этого неизвестный попытался скрыться с места драки. Масленников бежал за ним до станции метро "Таганская". "Там обратился к полиции, уточнив место происшествия, они меня перенаправили в наземное подразделение полиции", – говорит актер.

Нападавшему удалось скрыться от преследования, сообщает телеканал "РЕН ТВ". После неудачной погони актер вернулся на место происшествия и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавший был доставлен в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Его госпитализировали с ушибленной раной затылочной области.