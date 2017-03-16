«У него очень добрые глаза»: Анастасия Волочкова впервые показала поклонникам своего отца

В Instagram она впервые показала поклонникам своего отца.

"Навестила и любимого папу. У него тоже елочка еще не разобрана… Как хочется продлить праздник... Папа не говорит уже 7 лет... Но мы всегда понимаем друг друга", – подписала она совместный снимок.

Примечательно, что за свои откровенные снимки в очень крохотном купальнике и за шпагат в неуместных местах, Волочкову часто критикуют. Здесь же поклонники завалили балерину хвалебными комментариями.

"Как вы похожи с папой", "Какой у вас хороший папа! Такие добрые глаза! Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!", "Глаза красивые у папы", "Умничка! У вас замечательные родители", "Берегите папу и почаще навещайте. У него очень добрые глаза", "Навещайте папочку чаще... Они как дети. Тоскуют, скучают, ждут... И живут воспоминаниями", – пишут подписчики балерины.