Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом

Поводом для обсуждения послужили фотографии Анджелины Джоли, на днях сделанные в Великобритании. Голливудская дива появилась в одном из книжных магазинов Лондона в компании близнецов Вивьен и Нокса, а также старшей дочери Шило. Впрочем, по внешнему виду последней сложно было догадаться, что перед журналистами именно девочка. Коротко стриженная Шило была одета, как мальчик: в серую кофту, темные штаны, а голову венчала бейсболка. Завершал образ черный рюкзак. Отметим, что Вивьен и Нокс были одеты соответственно своему полу.

Интересно, что сама Анджелина Джоли явно изменила себе. Обычно предпочитающая черный цвет в одежде, на сей раз голливудская актриса предстала перед папарацци в светлом, сидящем по фигуре, плаще, из-под которого виднелись наглухо застегнутая белая блузка и удлиненная летящая многослойная юбка. завершали образ распущенные волосы и солнцезащитные очки.

Пользователи Сети весьма бурно отреагировали на свежие фотографии Джоли и ее наследников. Причем пока одни нахваливали внешний вид Анджелины, другие обратили внимание на "плохую" внешность Вивьен, Нокс и Шило. Якобы дети выглядят изнуренными.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Причиной разрыва голливудская актриса назвала непреодолимые разногласия, а также обвинила супруга в том, что он якобы балуется алкоголем и наркотиками и не выполняет должный уход за детьми. Однако актер в результате сдачи тестов и прочих экспертиз смог доказать, что не употребляет запрещенные препараты, да и алкоголь употребляет в здоровых дозах.