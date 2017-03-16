К «Евровидению» готовы! Смотри полный список участников главного песенного конкурса этого года! (видео)

До конкурса «Евровидение-2017», который в этот раз состоится в Киеве, осталось меньше двух месяцев. Самое время познакомиться с песнями участников и определиться со своим фаворитом!

Воспользуйтесь плеером ниже, чтобы просмотреть музыкальные клипы ко всем композициям.

Напомним, даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.