Лобода: от Пугачевой я такого не ожидала

В рамках своих "Рождественских встреч" Алла Пугачева придумала для Светланы Лободы очень красивый номер, в котором артистка должна была выступать с крыльями из папье-маше. Однако случиться ему не удалось. "Приехала на репетицию просто в трикотажном платье в пол. У меня были мокрые волосы, поэтому голову покрыла косынкой. Пугачева меня увидела в таком виде и говорит: "Я отменяю все костюмы. Хочу, чтобы ты выступала так!" От Аллы Борисовны такого я никак не ожидала. В слезах говорю ей: "Это же мои домашние вещи! Как же я в них пойду на сцену?" А она мне отвечает: "Тебе эта простота очень идет! Ты такая сильная: тебе нужно выйти и показать себя с другой стороны!" В тот момент я была очень сильно расстроена. Мои девочки-мастерицы делали крылья на протяжении всей недели, не спали ночами, а тут они оказались не нужны", – рассказала Лобода.

Светлана Лобода. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Расстроенная Светлана решила покинуть репетицию и вообще не участвовать в "Рождественских встречах". Но не тут-то было. "Где-то через час Алла Борисовна позвонила мне и говорит, чтобы немедленно возвращалась и не занималась глупостями. Тогда я поняла: во что одет артист – не имеет никакого значения. Алла Борисовна тогда меня так отчитала по телефону, что я потеряла дар речи. Сказала ей: "Извините, сейчас буду!" Вернулась, и с тех пор мое уважение к этой великой женщине лишь возросло. Мы остались в теплых отношениях!" – цитирует Светлану Лободу "Собеседник".