Прислушайтесь к советам астрологов! Читайте гороскоп на 16 марта

Нежелательно начинать работу над новыми проектами, особенно в сфере шоу-бизнеса и рекламы, пишет Дворец.

Возможна напряженность и в личных отношениях, особенно трудно будет поладить людям, имеющим большую разницу в возрасте. Мир в семье удастся сохранить благодаря взаимным уступкам. Представители старшего поколения могут быть излишне требовательными и даже капризными, в некоторых случаях это может привести к серьезным ссорам.

Овен

Сложный день, напряженный и противоречивый. Не будьте слишком упрямы: нежелание идти на уступки может привести к серьезным проблемам профессионального и личного характера. Конфликты с деловыми партнерами не исключено, особенно трудно придется тем, кто работает в сфере высоких технологий. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать покупки и инвестиции.

Существует вероятность разногласий в семье, споров с любимым человеком. Юные влюбленные склонные преувеличивать значение мелких неприятностей, пары более зрелого возраста столкнуться с проблемами при решении бытовых вопросов. Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и нервные срывы.

Телец

Очень сложный день с точки зрения работы. Сведите к минимуму профессиональные контакты, не обсуждайте вопросы бизнеса даже с проверенными деловыми партерами. Вероятность карьерного роста минимальна, финансовая ситуация также весьма сложна. В этот день стоит проявить максимум осторожности и избегать любого риска, даже если речь идет о совершенных пустяках.

В личных отношениях ситуация складывается более благоприятная, возможно решение давних семейных проблем. Отношения с родственниками наладятся быстро, да и любимый человек отнесется к вам с пониманием. Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Воздержитесь от экспериментов с имиджем.

Близнецы

Отнеситесь внимательно к решению финансовых вопросов: ложные шаги могут иметь печальные последствия. Стоит также воздержаться от долгих поездок, как деловых, так и развлекательных. Нежелательны перегрузки, занятия спортом хороши лишь в гомеопатических дозах. Относясь бережно к своим и чужим чувствам, вы сможете добиться больших успехов в деловом и личном общении.

Этот день подходит как для решения накопившихся проблем, так и для начала движения к новой цели. Ваша сила – в умении правильно оценить ситуацию и вовремя понять, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Хотя жизненный потенциал находится на высоком уровне, настроение может быть переменчивым, особенно чувствительным натурам грозят приступы уныния и раздражительности.

Рак

День сложный с точки зрения работы, но идеально подходящий для общения с родственниками и близкими людьми вообще. Вас не утомит забота о членах семьи, домашние обязанности не покажутся однообразными и скучными. Стоит проявить чуть больше внимания к любимому человеку, не отвечать на его предложения отказом, не обдумав их серьезно.

В деловой сфере ситуация складывается более сложная, особого внимания требуют финансовые дела. Старайтесь свести к минимуму расходы, не тратьте ни своих, ни чужих денег. Вам придется решить немало вопросов, в конце дня не исключено переутомление. Возможны удачные переговоры со старыми партнерами, однако окончательных решений лучше не принимать.