Вот это да! Вечеринка «Танцевальный рай» теперь будет проходить в другом ночном клубе Таллинна: ждите на ней Джигана!

По многочисленным просьбам «Танцевальный рай» меняет место и стартует в новом клубе, где шире просторы и прекраснее вид – врата рая распахнутся и вы окажетесь на новой земле, оснащенной мощнейшей звуковой системой и самым современным световым оборудованием, на земле, где царит радость и веселье – в ночном клубе CatHouse Concert Hall!

В программе вечера – ДЖИГАН – один из самых популярных поп-хип-хоп-исполнителей России! Его треки находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанций мира!

Джиган стал обладателем премии Муз-ТВ как лучший Хип-Хоп исполнитель года; премии Русского Радио «Золотой Грамофон» за песню «Я и Ты»; премии «Песня года» - награда за трек «Любить больше нечем».

В 2016 году, Джиган представил дуэтный трек со Стасом Михайловым — «Любовь-наркоз», который сразу занял лидирующие места в хит-парадах.

Джиган, самый яркий представитель хип-хоп культуры, выступит с новым концертом который будет наполнен новым звучанием и новыми треками.

Вас ждут настоящие эмоции, настоящий бит, настоящее лето!

ДЖИГАН - это всеми любимые хиты:

«Держи меня за руку»,

«Ахумилительная туса»,

«Любовь-наркоз»,

«Любить больше нечем»,

«Холодное сердце»,

«Надо подкачаться»,

«Нас больше нет»,

«Я и ТЫ»,

«Ты рядом»,

«Встреча»,

«Небо»,

«Отпусти»,

и многие другие!

Особой феерии вечеру добавит уникальная программа воздушных акробатов, а сексуальные и зажигательные гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга закружат гостей в водовороте страстей!

Танцевальный рай на новом месте, в обновленном интерьере, с новыми декорациями, с новыми и любимыми хитами, а также в компании добрых друзей!

Разумеется, русский портал выбирает самую стильную девушку вечера!

Искусители вечера — DJ Bell и DJ Peterson.

Вас, как и всегда, ожидает 99 процентов русской музыки.

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города!

Весь вечер с вами лучшие кальяны от Shisha Memory!

Двери клуба открываются в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877, www.trai.ee.

ВНИМАНИЕ! Для особо требовательных клиентов теперь есть возможность заказать себе персональное обслуживание столика и личного охранника!

Bходной билет 35€, девушкам до полуночи 20€, VIP-билет 70€.

ВНИМАНИЕ! Продажа билетов по льготной цене (самые быстрые до -30 процентов) во всех кассах Piletilevi и в интернете!

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли.