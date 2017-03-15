Назван первый артист двухдневного пляжного фестиваля в Нарва-Йыэсуу! Срочно расскажите об этом друзьям

Место, где есть лучшая музыка и горячие развлечения!

Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi.

14-15 июля 2017 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2017!

Уже четвертый год подряд, на пляже Нарва-Йыэсуу, успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа.

Который привлекает тысячи слушателей и поклонников. В предыдущие годы в фестивале принимали участие такие звезды как: Бьянка, Анне Вески, DJ Jim, Русский Размер, Джиган, L´One, Егор Крид, Artik & Asti, Демо.

В этом 2017 году фестиваль длится два дня...

Два дня подряд музыки, драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями... количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов!

Приобретенный двухдневный на входе меняется на браслет. Детям до 10 лет включительно вход на мероприятие в сопровождении родителей бесплатно!

Названы первые артисты фестиваля в этом году - МАКС БАРСКИХ и ТОММИ КЭШ.