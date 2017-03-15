Большая галерея: горячие скандинавские викинги и обнаженные петербургские красотки свели гостей «Танцевального рая» с ума!

Сразу два важных события отмечали гости мероприятия – Международный Женский день и восьмой день рождения любимой вечеринки!

Милых женщин встречали цветами и сладостями и провожали в мир праздника и веселья. Главным событием сказочной ночи стало выступление настоящих викингов 21 века Scandinavian HUNKS (Финляндия). Горячее мужское эротическое шоу погрузило в мир страсти и желаний, разрушило все преграды и даже самое холодное сердце Снежной Королевы растаяло от накалившейся атмосферы.

Праздничный торт, воздушные шары, радость и веселье объединили гостей клуба в общей обстановке празднования дня рождения любимой вечеринки и самого нежного женского дня!

Особой феерии вечеру добавили сексуальные и зажигательные топлес гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга!

Искусители вечера - DJ Bell и DJ Peterson

Всю ночь звучало 99% русской музыки и лучшие танцевальные хиты!

ВНИМАНИЕ! Следующий «Танцевальный рай» пройдет в пятницу, 5 мая, в новом клубе CATHOUSE Concert Hall, где с новой программой выступит любимчик публики ДЖИГАН!

СПЕШИТЕ! В продажу поступит только ограниченное количество билетов! Продажа билетов по льготной цене во всех кассах Piletilevi и в интернете!

Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee.