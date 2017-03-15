Дух захватывает! Смотрите, как посреди серых будней по Таллинну промчалась Золушка (фото и видео)

На лимузине, переделанном в сказочную карету, красовались российские номера. Вот такие роскошные лимузины у наших восточных соседей можно взять в прокат, чтобы волшебно отметить какое-либо торжество.

Фото/ Facebook

Стоит отметить, что королевская авто-карета, в которую, ну ей-богу, так и хочется запрячь крылатых сказочных лошадей, привлекла внимание не только жителей Таллинна. Вчера муж эстонской ясновидящей Илоны Кадре заснял это чудо на шоссе Нарва-Таллинн. «Прямо сейчас на дорогах Эстонии. Принцессы, ждите, принц уже в пути!», – подписал свое видео Дмитрий Калдре, опубликовав его в Facebook.

Кто же проколесил на этом сказочном транспорте по Эстонии на самом деле, увы, мы не знаем. Но согласитесь, так здорово помечтать, что это на бал спешила Золушка!