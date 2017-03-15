Садальский о выборе Эрнста: всегда можем откупиться стариками и инвалидами

Юлия Самойлова призналась, что всю жизнь мечтала спеть на "Евровидении". И сейчас пребывает в эйфории, потому что большое жюри Первого канала приняло решение о ее участии в конкурсе. Правда, СБУ Украины может передумать и не пустить ее в страну, пишут Argumentiru.com.

Станислав Садальский выступил с речью в своем блоге:

"Правилами это не оговорено - инвалидность - посему Эрнст сделал правильный маркетинговый ход:

Россия не забывает об инвалидах, в отличие от Европы (ну, как бы...)

То бурановских бабушек выставит, теперь певицу с особенностями. Знай, мол, наших, что всегда можем откупится стариками и инвалидами. Выбор Первого канала в пользу Юлии Самойловой в реалиях сегодняшнего дня можно охарактеризовать только одним словом — гениальный... Кстати, что об этом думают Познер и Литвинова?", - написал в Instagram актер и блогер.

Напомним, в Сети не утихают страсти после слов Познера и Литвиновой на "Минуте славы", когда журналист назвал выступление танцора-инвалида "запрещенным приемом", а актриса предложила: "Может быть, вы пристегнете вторую ногу, чтоб так в глаза не бросалось?".