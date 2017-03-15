Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ура! Отведать водку Ossinovsky можно будет уже в конце марта

2
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Промо

Вода Осиновских уже выпущена и продается в магазинах, теперь фирма Koch начала производство водки премиум-класса Ossiovsky. Первая партия алкогольного напитка поступит в продажу уже в конце марта.

Помимо различных дизайнерских упаковок, которые никогда раньше не использовались при продаже крепкого алкоголя, на водочной этикетке указан слоган государственной алкогольной политики – «Пьем наполовину меньше», а также значок, напоминающий о запрете езды в нетрезвом виде.

/ Промо

Член правления предприятия Koch OÜ сказал, что идея создания водки с названием Ossinovsky родилась за пару месяцев. Поскольку водка – русский напиток, поэтому было решено найти среди местных русских известное имя. «Эстонские потребители ждут новую отечественную водку премиум-класса с известным названием, которую можно предложить гостям или подарить», - сказал Ивар Гроссев.

/ Промо

Наверх