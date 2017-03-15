Ура! Отведать водку Ossinovsky можно будет уже в конце марта

Помимо различных дизайнерских упаковок, которые никогда раньше не использовались при продаже крепкого алкоголя, на водочной этикетке указан слоган государственной алкогольной политики – «Пьем наполовину меньше», а также значок, напоминающий о запрете езды в нетрезвом виде.

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Член правления предприятия Koch OÜ сказал, что идея создания водки с названием Ossinovsky родилась за пару месяцев. Поскольку водка – русский напиток, поэтому было решено найти среди местных русских известное имя. «Эстонские потребители ждут новую отечественную водку премиум-класса с известным названием, которую можно предложить гостям или подарить», - сказал Ивар Гроссев.