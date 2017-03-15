Историк моды Александр Васильев объяснил свой уход из «Модного приговора»

ЭАндрея Бартенева зрители «Модного приговора» приняли в штыки. Правда, все сразу заметили, что с 1 марта декорации шоу изменились в лучшую сторону. На проект в качестве эксперта приходила даже Ирина Безрукова. А Александр Васильев занялся важным для него проектом, пишет Argumentiru.

Александр Васильев на днях открыл выставку «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века", которую уже посетил министр культуры Владимир Мединский. Проект Васильева смонтирован в Выставочном комплексе Исторического музея на площади Революции.

Как пишет 7дней, на выставке представлено 600 экспонатов из области истории мужского костюма. И многие - из личной коллекции Александра Васильева. Это цилиндры, котелки, фраки, сюртуки, рубашки, жилетки, кошельки, курительные трубки, спичечницы, табакерки, специальные ножницы для стрижки усов настоящих щеголей и даже парик 1730-го года.

На выставке Александр Александрович напомнил поклонникам, что уже вернулся в "Модный приговор", и снялся в нескольких передачах, которые зритель увидит в ближайшее время.