Что делают редакторы «Пусть говорят», чтобы найти героев для скандалов

Елена Летучая несколько лет назад работала в "Газпроме", куда сама устроилась после окончания экономического вуза. Правда, вскоре ей стало скучно и она отправилась в "Останкино" учиться быть телеведущей, пишут Argumentiru.com.

"Я помню Леночку. Да, так получилось, что она оказалась в группе, которая состояла в основном из стриптизерш и эскортниц: как мы все знаем, богатые мужчины часто пристраивают своих любовниц на телевидение. Но Лена к этим девочкам никакого отношения не имела. Она всего лишь подрабатывала моделью - снималась в рекламе и киноэпизодах. Всего добивалась сама, никакого спонсора за ней не было", - вспоминала известный диктор Дина Григорьева, которая преподает в школе телевидения.

Также Лена работала редактором в телешоу "Пусть говорят", "Сегодня вечером" и "Каникулы в Мексике".

Про работу в шоу Андрея Малахова она вспоминает с ужасом:

"Было сложно работать без выходных: ежедневный стресс, огромное количество звонков, бывало такое, например, что ночью я неслась куда-то покупать герою передачи билет. В результате в 20 с небольшим лет я стала испытывать проблемы со здоровьем. А когда вдруг моя батарейка села, я решила: надо уходить", - рассказала Летучая журналу "7Дней" .

Считаеся, что в "Пусть говорят" именно из-за тяжелой работы такая большая текучка. Редакторы работают над поиском героев - прочитывают кипы региональных газет, просматривают все социальные сети, а потом должны найти телефоны и адреса потенциальных участников шоу.

Затем идет кропотливая работа по уговорам героев приехать в Москву на съемки. В идеале, чтобы они при этом сами оплатили проезд. Но если люди интересны, но не имеют средств, деньги не являются проблемой. Редакторы покупают им билеты, селят в гостинице, присматривают за ними в "Останкино".