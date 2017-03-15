СМИ: Украина сняла ограничения с российской певицы на время «Евровидения»

Как пишут "Известия" со ссылкой на исполнительного директора фестиваля Юн Улу Санн, переговоры с Киевом ведутся с прошлого лета.

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины (…) С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса "Евровидение", мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии", — сказала она.

Представитель украинского оргкомитета конкурса подчеркнул, что все запреты, касающиеся россиянки, будут приостановлены на время проведения конкурса.

Ранее писали о том, что Юлие Самойловой могут запретить въезд на Украину из-за ее участия в фестивале "Мир спорта и добра", который проводился в Крыму в 2015 году.