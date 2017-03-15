Второй сезон киносериала «Закон каменных джунглей» с 20 марта на ТНТ!

Второй сезон «ЗКД» — это история про вчерашних детей, которые изо всех сил стремились поскорее попасть во взрослую жизнь. И, оказавшись в ней, судорожно пытаются разобраться, как им себя вести, кому верить и как нести ответственность за свои поступки.

С 20 марта в эфире ТНТ стартует второй сезон культовой саги про четырех парней с окраины Москвы, которые очень хотели стать взрослыми и, однажды разрешив себе преступить закон, нашли, как им показалось, легкий способ заработать денег.

/ TNT

В новом сезоне «ЗКД» телеканал ТНТ снова поднимает острые социальные темы, это проект на грани. Но лишь пройдя по этой грани, можно показать, что за нее нельзя переступать.

«Нам хотелось, чтобы «ЗКД» был законченным высказыванием. Историей о том, что если ты идешь по этому пути, с тобой произойдет то, что произойдет с нашими героями в финале сезона. Два сезона «ЗКД» — это аверс и реверс одной медали. У всего, что герои получили в конце первого сезона, есть обратная сторона. Они стремились завладеть чем-то, не обращая внимания, что приходится для этого делать и какие разрушения это может за собой повлечь. Второй сезон подробнее рассказывает о том, что происходит внутри каждого из героев, после того как все они получили то, о чем вроде бы мечтали», — считает продюсер сериала Валерий Федорович.

/ TNT

«ЗКД» трудно назвать сериалом — это самое настоящее кино, чьи авторы ловко жонглируют разными жанрами и оставляют зрителю свободу самому выбирать, как воспринимать эту историю: как криминальную драму про взросление, как черную трагикомедию или как кинокомикс про дружбу и первую любовь. И при этом получать удовольствие от закрученного сюжета с кучей неожиданных поворотов — ведь с каждой серией второй сезон «ЗКД» разгоняется все интенсивнее.

Смотрите второй сезон киносериала «Закон каменных джунглей» с 20 марта с понедельника по четверг в 22.00 на ТНТ!