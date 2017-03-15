Владелица кафе позволила бездомному работать за еду. Две недели спустя он сделал невероятное!

Мужчина потупил взгляд и объяснил, что его никто не берет на работу, поскольку в прошлом он совершил несколько преступлений, передает Маркетиум. Сейчас ему никто не верит, и он уже отчаялся найти работу. Тут Сейша сделала ему предложение, от которого он, конечно же, не мог отказаться. Что произошло дальше — Сейша написала в своем Facebook.

“На тот момент в ресторане не хватало персонала, — рассказывает женщина, — поэтому я спросила его, не хочет ли он поработать. Он распахнул глаза от удивления, и его улыбка сделала мой день!!!”

Все, что он ответил, было: “Я сделаю все просто за еду”.

“И вот уже почти две недели он трудится по два часа в день. Он помогает выносить мусор, моет посуду и т.д.”

“А когда я заплатила, угадайте, что он сделал? Он заказал еду в моем ресторане. ТАК ОН РЕШИЛ ОТПЛАТИТЬ!”

Мужчину зовут Маркус, и он еще ни разу не пропустил работу и не опоздал. Если бы не Сейша, кто знает, где бы он был сегодня… Простой жест добра изменил его жизнь и дал ему надежду.

“Каждый день делайте что-то доброе для других. Не судите их, в какой бы ситуации они ни оказались. Мы же не знаем, что привело их к такой жизни. Любой человек имеет право на второй шанс”, — заключила Сейша.