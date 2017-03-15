Похоже, Максим Фадеев никогда больше не пожмет руку Владимиру Познеру

Похоже, скоро в "Прямом эфире" расскажут историю Евгения Смирнова, которого на конкурентном канале назвали "ампутантом". Напомним, в "Минуте славы" в предыдущих эфирах разгорелся скандал после номера Жени под песню Максима Фадеева и Наргиз "Мы вдвоем", пишут Argumentiru.com.

Продюсер Максим Фадеев в шоке от извинений, которые потом последовали от Владимира Познера. Журналист тогда назвал выступление танцора-инвалида "запрещенным приемом", а актриса Рената Литвинова спросила - "может быть вы пристегнете вторую, чтоб так в глаза не бросалось".

"Познер, представьте, на белом глазу извинялся, несмотря на то, что за несколько дней до сегодняшнего эфира он дал интервью, в котором ясно выразил свою позицию. Что ему нет дела до общественного возмущения ситуацией. Что он остается при своем мнении и не считает, что сказал что-то обидное. И, по его мнению, лучше создать отдельный ТВ-конкурс для инвалидов, что-то вроде творческой «Параолимпиады". Что говорит о том, что Познер совершенно ничего не понял и не осознал последствий того, что он наговорил в прошлом эфире. Но при это в рамках шоу ему пришлось-таки выйти на сцену и сделать несколько «па" в виде извинений, которые (!!!!!) звучали так: «Я, конечно, извиняюсь! Но! Вы меня неправильно поняли!". Согласитесь, так не извиняются. И ,потом , меня крайне удивил момент с его настойчивым протягиванием Жене руки. Познер ведь видит, что человек стоит, опираясь на костыли. Но он настойчиво требовал рукопожатия, для чего парню пришлось отложить костыль. Это - то же самое, если бы он вышел к Жене с подарком в виде футбольного мяча", - написал Фадеев в своем блоге в Инстаграм (Орфография сохранена-авт.).