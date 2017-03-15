Хакеры обнародовали непристойные снимки обнаженной Эммы Уотсон

В результате в интернете появилось более 120 фотографий актрисы и несколько видеороликов откровенного характера. На снимках, распространяющихся с помощью форумов, она примеряет новую одежду и позирует обнаженной в ванне.

Стоит отметить, что на ряде кадров не видно лица Эммы. Это заставило некоторых пользователей соцсетей усомниться в их подлинности. В то же время другие поклонники Уотсон проанализировали расположение родинок на ключицах девушки и пришли к выводу, что на снимках запечатлена именно звезда «Гарри Поттера».

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На одном из порталов также появился список других знаменитостей, чьи облачные хранилища данных, как утверждается, были взломаны. Хакеры заявили, что располагают личными фотографиями Кайли Дженнер, Кирстен Данст, Марисы Томей, Эбигейл Спенсер и Джиллиан Мюррей. Злоумышленники заявляют, что очень скоро разместят их откровенные снимки в Сети.

Ранее подобный скандал разгорелся в начале 2014 года. Тогда произошел массовый слив личных фотографий знаменитостей. В числе пострадавших оказались Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Кейт Аптон и многие другие.

Напомним, что 16 марта в России состоится премьера долгожданного мюзикла Disney «Красавица и чудовище», в котором Эмма Уостон сыграла главную роль. А в конце апреля во всем мире представят другую картину с участием звезды «Гарри Поттера» – фильм «Сфера», где также снялись Том Хэнкс, Карен Гиллан и Билл Пэкстон. В связи с этим Эмма Уотсон активно раздает интервью, в которых рассказывает о премьерах и делится своими убеждениями. Так, недавно актриса стала героиней мартовского номера Vanity Fair.

«Частная жизнь для меня – это не абстрактная идея. Я хочу быть последовательной: не могу рассказывать о своем парне в интервью, иначе потом папарацци будут следить за каждым моим шагом. В Голливуде часто личные отношения актеров используют для продвижения фильмов – частью шоу становится то, с кем ты встречаешься. Ненавижу всех, кто пытался использовать меня таким образом», – говорила звезда.