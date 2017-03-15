Нюша заговорила о предстоящем материнстве

После известия о том, что Нюша готовится к свадьбе с бизнесменом Игорем Сивовым, поклонники с нетерпением ждут и других приятных сюрпризов от певицы. Многие фолловеры не раз отмечали, что очень хотят, чтобы артистка стала мамой в ближайшее время. Ряд фанатов предположили: работа исполнительницы в шоу «Голос. Дети» подготовит ее к рождению собственных наследников, пишет Starhit.ru.

По словам Нюши, ей очень нравится быть одной из наставниц музыкального проекта. По счастливой случайности, звезда оказалась в кресле, которое ранее занимали Полина Гагарина и Пелагея. Обе женщины покинули проект по причине беременности. Нюша не боится, что повторит их судьбу.

«Я спокойно к этому отношусь. Я женщина и тоже хочу детей! Может, это вообще была одна из причин, почему я согласилась на участие в шоу «Голос. Дети» - дайте в кресле посредине посидеть!» - рассказала певица.

Нюша считает, что детей нельзя никогда ругать и слишком жестко отчитывать за их проступки. По мнению члена жюри музыкального конкурса, многим взрослым стоит внимательнее относиться к малышам. Звезда вспоминает, что ее мама и папа выбрали правильные методы воспитания.

«У меня в детстве была свобода. И для моего бунтарского характера это хорошо. Если бы в определенный момент родители начали мне все строго запрещать, я бы делала наоборот. Я смотрела на одноклассников, которые убегали покурить на перемене. А мне этого не хотелось - наоборот, меня это раздражало, и я понимала, что в основном дети делали это из-за того, что на них давили родители», - призналась Нюша.

В данный момент артистка счастлива со своим возлюбленным Игорем. Несмотря на то, что мужчина старше певицы, между ними установилось полное взаимопонимание. Нюша признается, что иногда он буквально предвидит некоторые ее действия.

«Для меня было важно встретить человека с похожими взглядами. Между нами существует необъяснимая связь. Ощущение, что ты этого человека знаешь не первую жизнь. Когда я, например, хочу написать ему сообщение, он мне звонит. Или у меня что-то меняется в настроении, а он уже спрашивает, что случилось. То, что он меня так тонко чувствует и понимает, было очень важным», - отметила звезда в беседе с «Комсомольской правдой».