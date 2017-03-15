Фотоновость: Виторган обнажился вслед за Собчак

Несколько месяцев назад Ксения Собчак снялась голой для обложки глянцевого журнала, а теперь обнажился и ее супруг Максим Виторган. Пользователи Сети охотно обсуждают фигуру севшего на диету актера.
Раньше злопыхатели в интернете частенько критиковали формы Максима и даже называли его упитанными. Как-то раз Собчак обмолвилась, что не любит полных людей, после этого ее стали упрекать, мол, кто бы говорил, ведь мужа раскормила, не тростиночка он, пишут Dni.ru.
Внезапно Виторган всерьез увлекся спортом и теперь регулярно показывает в Instagram, какие сложные упражнения выполняет в тренажерном зале. Эти занятия популярный артист называет кругами ада.
"Две недели каждодневных тренировок, – посетовал однажды в микроблоге Максим. – Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка".
Помимо фитнеса Виторган еще стал бегать на природе и заниматься скандинавской ходьбой (с лыжными палками в руках). Теперь восхищенные энтузиазмом Максима подписчики отмечают, что он становится все стройнее и стройнее.
Заметив, что не зря старался, актер поспешил похвастаться в соцсетях своим новым телом, которое может вызвать зависть у многих мужчин и восхищение у женщин. На снимке видно, как полностью обнаженный Максим прикрывает срам промо-пакетом.
Из рекламного сообщения, которым Виторган сопроводил провокационное фото, становится ясно, что он не только занимается спортом, но и ведет здоровый образ жизни. Артист старается употреблять исключительно здоровую и полезную пищу.
Всё своё ношу с собой... и ем! Теперь, после того, как я открыл для себя #dellosdiet , в любой непонятной ситуации- я ем. Ем вкусную и здоровую еду нужного мне, индивидуально рассчитанного, калоража, ресторанного качества и очень разнообразного меню. С утра мне привезли волшебную сумку-холодильник, я ее цап и -на работу! Это очень удобно при моем образе жизни: я, например,забыл что такое "кинокорм" , fast-food или голод в течение рабочего дня. А значит, я легко могу не ужинать вечером после спектакля! В общем, жизнь ваша с #dellosdeliverydiet будет мягка и шелковиста! В ногах легкость, на сердце песня! #голодатьбудутзаеду@dellos_delivery #dellos_delivery