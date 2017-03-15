Хакеры слили в Сеть порноснимки известной российской телеведущей

В лентах у 184 тысяч подписчиков Инстаграма телеведущей и модели Виктории Якубовской вчера вечером появились фото из её личного интимного архива, пишет Лайф.
Страница модели, являющейся ведущей российского представительства телеканала World Fashion Channel, буквально за 20 минут заполнилась фотографиями, на которых Виктория изображена абсолютно голой в компрометирующих позах. На нескольких эротических снимках модель позирует беременной.
В комментариях под фотографиями знакомые Якубовской сообщили её подписчикам, что телефон телеведущей был украден. Подруга модели Виктория Боня встала на защиту пострадавшей и пристыдила хакеров: "Как вам не стыдно лезть в чужую жизнь и портить её таким образом? Вы хоть понимаете, что натворили? Её жизнь и репутация испорчены навсегда. Злые люди, ужас. Куда катится мир", — написала Виктория Боня под фото голой Якубовской.
За ночь пикантные публикации были удалены со страницы Якубовской по правилам "Инстаграма", запрещающим откровенные снимки. В пресс-службе World Fashion Channel Лайфу сообщили, что о произошедшем им на данный момент ничего не известно.
Виктория Якубовская ведёт авторскую программу "Завтрак с..." на канале World Fashion Channel. Модель ежегодно ведёт прямые репортажи с Каннского кинофестиваля и других масштабных мероприятий. В 2015 году Виктория была признана самой стильной российской телеведущей. Эффектная дама также снялась в клипе Димы Билана Wally. Несколько месяцев назад Виктория впервые стала матерью, родив сына.
Фото (18+) можно посмотреть ЗДЕСЬ!