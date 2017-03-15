Хакеры слили в Сеть порноснимки известной российской телеведущей

Страница модели, являющейся ведущей российского представительства телеканала World Fashion Channel, буквально за 20 минут заполнилась фотографиями, на которых Виктория изображена абсолютно голой в компрометирующих позах. На нескольких эротических снимках модель позирует беременной.

В комментариях под фотографиями знакомые Якубовской сообщили её подписчикам, что телефон телеведущей был украден. Подруга модели Виктория Боня встала на защиту пострадавшей и пристыдила хакеров: "Как вам не стыдно лезть в чужую жизнь и портить её таким образом? Вы хоть понимаете, что натворили? Её жизнь и репутация испорчены навсегда. Злые люди, ужас. Куда катится мир", — написала Виктория Боня под фото голой Якубовской.

За ночь пикантные публикации были удалены со страницы Якубовской по правилам "Инстаграма", запрещающим откровенные снимки. В пресс-службе World Fashion Channel Лайфу сообщили, что о произошедшем им на данный момент ничего не известно.

Виктория Якубовская ведёт авторскую программу "Завтрак с..." на канале World Fashion Channel. Модель ежегодно ведёт прямые репортажи с Каннского кинофестиваля и других масштабных мероприятий. В 2015 году Виктория была признана самой стильной российской телеведущей. Эффектная дама также снялась в клипе Димы Билана Wally. Несколько месяцев назад Виктория впервые стала матерью, родив сына.

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