Голливудский актер Бен Аффлек признался в тяжелом недуге

Обладатель премии «Оскар», актер и режиссер Бен Аффлек рассказал, что прошел курс лечения от алкогольной зависимости, которой страдает уже долгое время, передает НТВ.

На своей странице в Facebook Аффлек написал, что недавно завершил курс лечения алкоголизма. По словам актера, он боролся с этой болезнью в прошлом и «будет продолжать противостоять ей в будущем». Он подчеркнул, что «хочет жить полной жизнью и как можно лучше выполнять обязанности отца».

«Я завершил лечение от пристрастия к алкоголю», – написал актер.

Бен Аффлек поблагодарил за поддержку родственников и друзей, а также свою жену, актрису Дженнифер Гарнер. В 2015 году пара объявила о разводе, однако до сих пор этот процесс не завершен.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. У них трое детей. Ходили слухи, что причиной расставания звезд стало пристрастие Бена к азартным играм. Ранее Аффлек уже лечился от алкоголизма. Известно, что некоторые родственники актера также страдали от этой болезни.