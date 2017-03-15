Так вот в чем дело! Украинская судья объяснила свой умопомрачительный макияж

Историю создания снимка Бандура рассказала украинскому изданию «Сегодня».

Фото было сделано около десяти лет назад. «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф, — вспоминает судья. — Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото. Но вообще я слежу за собой. Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной».

Бандура также отметила, что судья должен психологически быть готов к любым ситуациям, поэтому она не обижается на остряков, смеющихся над ней в соцсетях. «Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото. Хотя честнее было бы, чтобы перед публикацией он поинтересовался моим мнением. А то складывается впечатление, что он преследовал какой-то определенный интерес», — заключила она.

Фото с ровенской судьей широко разошлось по соцсетям. Пользователи шутили, что макияж героини снимка напоминает раскрас Джокера или персонажа игры Fallout. Некоторые предположили, что ее лицо отражает реальное положение дел в судебной системе Украины.