Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Этот день подходит для проведения оздоровительных и профилактических процедур, начала диеты или занятий спортом. Однако нагрузки должны быть умеренными, поскольку жизненный потенциал еще не достиг максимального уровня. Следует быть осторожнее в решении финансовых вопросов. Прогулку по магазинам лучше отложить – спонтанные покупки вряд ли будут удачными.

Овен

Даже с самой сложной ситуации Овны могут рассчитывать на поддержку членов семьи, а также их помощь, в том числе и материальную. Вероятно улучшение финансового положения, можно получить крупную сумму денег и удачно распорядиться ею. Некоторых представителей знака ожидают ценные подарки. Весьма сложно настроить себя на деловой лад, заняться решением практических задач. Этот день не назовешь продуктивным, но он отлично подходит для посещения вечеринок и проведения праздников.

Жизненный потенциал снижен, возможно ухудшение самочувствия, да и настроение оставляет желать лучшего. Существует опасность серьезной ссоры с любимым человеком или нового увлечения, которое будет иметь печальные последствия.

Телец

Сложный день. Постарайтесь избегать контактов с малознакомыми людьми: высока вероятность конфликтов, которые будут иметь серьезные последствия. Крайне нежелательно обсуждать любые деловые вопросы, принимать решения, касающиеся смены профессии или места работы, пробовать свои силы на новом поприще. Не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами, откажитесь от участия в азартных играх.

Верность семейным ценностям и готовность соблюдать традиции – одна из тех добродетелей Тельцов, которые сегодня непременно будут вознаграждены. Окружите своих близких заботой, устройте для них небольшой праздник: это поднимет настроение всем. Нежелательны поездки, в особенности – по незнакомым маршрутам.

Близнецы

В сфере влияние негативных тенденций находятся дела финансовые. Подумайте о сокращении расходов, не швыряйте деньги на ветер – сегодня вам вряд ли удастся сделать удачные инвестиции или выгодные покупки. У некоторых представителей знака возникнет необходимость совершить неприятные поездки, другим придется заниматься чрезвычайно утомительной физической работой. И то, и другое может испортить настроение.

Вернуть же душевное равновесие поможет общение с приятными людьми, в том числе – новыми знакомыми. Ваше обаяние весьма сильно, поэтому дефицит внимания вам определенно не грозит. Возможны романтические увлечения, мимолетные, но приятные.

Рак

Следуя советам родственников, вы сможете избежать многих ошибок и исправить последствия ранее допущенных промахов. Но, увы, семейные отношения – это, пожалуй, единственная сфера жизни, которая находится под сильным влиянием позитивных тенденций. В остальных же областях ситуация складывается не столь благоприятная. Не исключены ссоры с любимым человеком, напряженность в отношения со старыми друзьями; от посещения многолюдных мероприятий лучше воздержаться.

Непросто складывается финансовая ситуация: ваши расходы многочисленны и далеко не всегда оправданны. Нежелательно заключать сделки, делать покупки, в особенности если речь идет о вещах, предназначенных для длительного использования.

Лев

Перегрузки любого рода крайне нежелательны – вы нуждаетесь в спокойном отдыхе, и поступите мудро, если позволите себе отложить некоторые дела. Кроме того, наверняка найдутся люди, готовые помочь вам в решении актуальных проблем, и это будет весьма кстати. Родственники могут позволить себе критические замечания, к которым следует отнестись спокойно. Помните, что последствия конфликта, начавшегося сегодня, будут долго напоминать о себе.