Видео: почему Светлана Лобода всегда появляется на публике с охраной? Певица взорвала эфир «Пусть говорят»

После выхода клипа «Биология» о певице заговорила Россия, артистка прославилась и в Эстонии, но Светлана внезапно покинула коллектив. За глаза артистку давно уже называют секс-символом, но бульварная пресса не оставляет попыток доказать, что эффектную внешность певице подарили пластические хирурги. Ее глаза свели с ума и разбили сердце не одного мужчины, а певец Макс Барских, не в силах терпеть безответную любовь к Лободе, публично порезал вены. В программе «Пусть говорят» Светлана Лобода раскрыла все свои тайны. Кто стал отцом ее дочери? Почему артистка появляется на публике только с охраной? Какие отношения связывают певицу с Николаем Басковым?

Не пропустите концерт артистки Светланы Лободы в Таллинне 12 мая в ночном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall.

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