Джигурду лишили гражданства ДНР
14. март 2017 20:57
Российский актер и шоумен Никита Джигурда более не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник, сообщает Интерфакс.
Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.
"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", - сказал Захарченко.
Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики.