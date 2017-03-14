Джигурду лишили гражданства ДНР

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции во вторник, сообщает Интерфакс.

Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства ДНР было совершено по ошибке.

"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", - сказал Захарченко.

Около недели назад Джигурда сообщил журналистам, что получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики.