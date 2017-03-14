Вот как каждый знак Зодиака разрушает собственную жизнь

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы разрушаете жизнь негативом и позволяете себе увязнуть в нем. Ваш вспыльчивый характер и упрямая натура доставят вам массу хлопот. Иногда вы живете в негативном мире, и люди не хотят быть его частью, пишет Soulpost.ru.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Вы разрушаете жизнь, не доводя ее до совершенства. Вы чувствуете необходимость контролировать всех и все в жизни. Самое трудное для вас – это понять, что вы не можете контролировать людей и события. Научитесь принимать это. Непредвиденные ситуации в жизни — вот что заставляет вас волноваться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы разрушаете себя, ведя оседлый образ жизни. Вы соглашаетесь на любовь, потому что не знаете, чего хотите. Вы устраиваетесь в жизни, потому что боитесь перемен. Вы соглашаетесь на карьеру, которая не делает вас счастливым. Из-за этого, вы, как правило, причиняете людям боль.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы разрушаете жизнь, ставя нужды других выше собственных. Вы очень эмоциональны и легко теряетесь в том, как относитесь к людям. Иногда, когда вы думаете, что встретили нужного человека, вы превозносите его и любите больше, чем нужно. Но не потеряйте себя в этом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы разрушаете жизнь, скрывая свои эмоции и полагая, что уязвимость — признак слабости. Именно поэтому вы умело притворяетесь безучастным. Но у этого свойства есть обратная сторона – вы можете остаться в одиночестве. Помните, что проявление чувств – это не слабость, а выражение себя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы разрушаете жизнь, будучи слишком строги к себе. Вы бескорыстны и люди восхищаются вами за ваше доброе сердце, однако ваша неспособность ставить свои нужды выше других сыграет с вами злую шутку. Кроме того, вы склонны чрезмерно критиковать себя и находить в себе недостатки, не учитывая достоинств. Вы — ваш злейший враг, урегулируйте внутренний конфликт.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы разрушаете жизнь, пытаясь угодить другим, не обращая внимание на то, чего хотите вы. Как бы вы ни были любезны, люди пользуются вами. Вы сдерживаете свои эмоции, но затем возмущение нарастает и оборачивается скандалом. Иногда вы причиняете боль людям, которых любите, подавляя эмоции и не желая сталкиваться с проблемами лицом к лицу.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Вы разрушаете жизнь, думая, что не заслуживаете любви и вам лучше жить в одиночестве. Вы — самый жесткий и упрямый знак Зодиака, которому непросто прощать людей. Ваше сердце не так легко завоевать, но, если это кому-то удается, он получит вашу преданность и поддержку на всю жизнь. Ваш недостаток — эгоизм, вы причиняете боль людям, которые заботятся о вас, пытаясь найти идеал.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы разрушаете жизнь, боясь. Вы настолько боитесь потерпеть неудачу, что ничего не делаете и остаетесь на том же месте. Хотя у вас много прекрасных идей, иногда вы теряетесь в них. Вы не склонны сосредотачиваться и усердно работать над одним делом. Сфокусируйтесь на одной задаче и вперед к исполнению мечты!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Вы разрушаете жизнь, думая, что конкурируете с другими, чтобы чего-то достичь. Вы оказываете немыслимое давление на себя, вместо того, чтобы наслаждаться жизненным путешествием. Вы — тот, кто невероятно упорно работает над собой и иногда слишком сфокусирован. Вы — тот человек, который всегда при деле, но не забывайте останавливаться и проживать жизнь вне работы, или упустите вещи важнее собственных целей.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Вы разрушаете свою жизнь, позволяя прошлому влиять на будущее. Вы склонны держать все в себе, и этим вредите себе. Вы не прощаете себя за прошлое и позволяете ему диктовать будущее, неся ненужный багаж. Вы склонны оттолкнуть хороших людей, потому что считаете, что вам лучше быть одному, чем с кем-то, кто может быть вам полезен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы разрушаете свою жизнь, выбирая не тех людей. Вы выбираете ущербных людей и обзаводитесь плохими привычками. Как человек с наибольшим сердцем из всех знаков Зодиака, вы склонны тяготеть не к тем людям, к истощающим вас. С помощью плохих привычек вы пытаетесь справиться со своей болью, причиняя ее себе каждый раз, потому что считаете, что заслуживаете ее.