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Вся Сеть ломает голову: а ты сможешь отыскать животных на картинке?

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ФОТО: playbuzz.com

Популярный портал Playbuzz опубликовал картинку-загадку, над которой ломают головы сотни пользователей Сети.

Авторы головоломки Эзра Гуркан и Сиофра Бреннан предлагают разыскать четырех животных, надежно спрятанных в изображении живописного пейзажа.

Итак, ваша задача – найти на картинке антилопу, лису, летучую мышь и фламинго. Постарайтесь уложиться в одну минуту, ведь столько длится видео!

Если вам не удалось разыскать всех животных, не расстраивайтесь, ведь получилось это далеко не у всех.

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