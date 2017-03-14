Вся Сеть ломает голову: а ты сможешь отыскать животных на картинке?
14. март 2017 17:55
Популярный портал Playbuzz опубликовал картинку-загадку, над которой ломают головы сотни пользователей Сети.
Авторы головоломки Эзра Гуркан и Сиофра Бреннан предлагают разыскать четырех животных, надежно спрятанных в изображении живописного пейзажа.
Итак, ваша задача – найти на картинке антилопу, лису, летучую мышь и фламинго. Постарайтесь уложиться в одну минуту, ведь столько длится видео!
Если вам не удалось разыскать всех животных, не расстраивайтесь, ведь получилось это далеко не у всех.