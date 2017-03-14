Видео: отец Фриске не сдержал эмоций, узнав об описи имущества семьи

Отец певицы Жанны Фриске агрессивно воспринял новость об описи имущества семьи из-за отказа внести депозит в 21 миллион суду. На кадрах, которые появились в распоряжении REN TV, видно, что отец певицы встречает журналистов в халате. Он сразу же набрасывается на корреспондентов. Из его уст звучит огромное количество ненормативной лексики. "Вы что, вообще с ума сошли? Что вы сюда приехали? Что вы хотите от меня? Вы вообще обнаглели. Не надо ничего говорить!" — кричит Копылов.

Он иронично прокомментировал информацию об описи имущества. "Все, пишите, что завтра уже вешаться будем, что дом отобрали. Ребята, я прошу — прекращайте это, перестаньте ходить", — сказал он.

Имущество родителей Жанны Фриске опишут после отказа внести 21 миллион на депозит суда. К такому решению суд пришел на сегодняшнем заседании.