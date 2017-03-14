Российская гимнастка Алия Мустафина продает «олимпийскую» машину

Однако спустя какое-то время Мустафина решила расстаться с автомобилем. Она разместила в Сети объявление о продаже машины. О причинах своего поступка девушка решила не распространяться подробно.

Фото: Scanpix/Sputnik

«Друзья, продаю свою машину. BMW X6 xDrive35i. Была подарена за олимпийское золото в августе 2016 года, эксклюзивная модель. В отличном состоянии, относилась бережно, ездила аккуратно, честное слово. Автомобиль отличный, очень повезет тому, кому он достанется. Не хочется с ним расставаться, но так складываются обстоятельства», – такую публикацию сделала гимнастка в одной из своих социальных сетей.

Пост двукратной олимпийской чемпионки вызвал неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Они начали спрашивать Алию о том, почему она решила расстаться со столь ценным подарком. «Опять эти вопросы: «А зачем?», «Почему?», «Не продавай!», «Президент же подарил», «Началось…», «А что делать, если человеку срочно понадобились деньги или машину слишком дорого содержать», – отвечали им другие пользователи социальных сетей.

Отметим, что реализация спортсменами «олимпийских» подарков или даже медалей – достаточно распространенное явление.