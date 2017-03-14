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Фото: полуобнаженные Трамп и Путин прогулялись по Лондону

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Гости и жители столицы Великобритании не поверили своим глазам, когда увидели в центре Лондона полуобнаженных президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Elu24 со ссылкой на Caters News.

Естественно, настоящие Путин и Трамп к этой акции не имеют никакого отношения – по Лондону прогуливались загримированные под знаменитых политиков актеры. Таким своеобразным образом организаторы Cheltenham Festival 2017 решили прорекламировать грядущие соревнования по конному спорту.

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