Макияж украинской судьи всколыхнул соцсети
Смотрите сами!
14. март 2017 15:46
Пользователи интернета обратили внимание на вызывающий макияж судьи из Ровенской области Украины Аллы Бандуры, передают РИА Новости.
В сервисе микроблогов Twitter активно обсуждают ее боевой раскрас.
Некоторые сравнили Бандуру с ведьмой Урсулой из диснеевского мультика "Русалочка".
Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина. А вы думали, таких персонажей мультипликаторы из головы выдумывают? ;) pic.twitter.com/LhNcgBSLhX— ☭Хитрый Митрий☭ (@MitryKhitry) March 12, 2017
Другой пользователь Twitter не исключил, что Бандура — персонаж из постапокалиптической игры Fallout 4. Возникло также предположение, что судья – большая фанатка глэм-рока. А точнее, давняя поклонница группы Kiss.