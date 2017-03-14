Макияж украинской судьи всколыхнул соцсети

В сервисе микроблогов Twitter активно обсуждают ее боевой раскрас.

Некоторые сравнили Бандуру с ведьмой Урсулой из диснеевского мультика "Русалочка".

Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина. А вы думали, таких персонажей мультипликаторы из головы выдумывают? ;) pic.twitter.com/LhNcgBSLhX — ☭Хитрый Митрий☭ (@MitryKhitry) March 12, 2017

Другой пользователь Twitter не исключил, что Бандура — персонаж из постапокалиптической игры Fallout 4. ​Возникло также предположение, что судья – большая фанатка глэм-рока. А точнее, давняя поклонница группы Kiss.