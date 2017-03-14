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Макияж украинской судьи всколыхнул соцсети

Смотрите сами!

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ФОТО: Скриншот с Twitter

Пользователи интернета обратили внимание на вызывающий макияж судьи из Ровенской области Украины Аллы Бандуры, передают РИА Новости.

В сервисе микроблогов Twitter активно обсуждают ее боевой раскрас.

Некоторые сравнили Бандуру с ведьмой Урсулой из диснеевского мультика "Русалочка".

Другой пользователь Twitter не исключил, что Бандура — персонаж из постапокалиптической игры Fallout 4. ​Возникло также предположение, что судья – большая фанатка глэм-рока. А точнее, давняя поклонница группы Kiss.

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