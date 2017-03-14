Человек состоит из хештегов! В Таллинне выступит IT-философ Миша Бешкин

Почитателей успешного стартапа – Is it kosher?, созданного Мишей Бешкиным, вы сможете найти в любой стране мира. Миша Бешкин – уникальный «self-made» человек, вышедший из гуманитарной академической среды, завоевавший уважение и почет в среде физиков и математиков. Каждое его выступление можно слушать с замиранием и удивлением: «почему же до этого не додумался я сам!»

Как всем известно, «Stand Up» – это развлекательное мероприятие, однако в нашем случае добавляется «изУминка интеллектуальности»! Перед аудиторией выступают умнейшие представители интеллектуальной и академической элиты в области экономики, культуры, искусства, политики, медицины, психологии, лингвистики, физики, биологии… список можно продолжать бесконечно! Интеллектуальный «репертуар» выступающих: живые лекции о злободневных темах, презентации авторских открытий, сообщения о необычном решении привычных проблем – все то, о чем знают только интеллектуалы в академической среде. Мы сделаем так, чтобы это стало известно каждому! На «Интеллектуальном Stand Up» можно почерпнуть вдохновляющие идеи, расширить кругозор, а также отдохнуть и интересно пообщаться в неформальной обстановке. Теперь не нужно поступать в университет, чтобы познакомиться с настоящими интеллектуалами и учеными!

Тема вечера 30 марта в 19.00: «Человек состоит из хештегов!» Миша Бешкин специально заедет к нам в гости, чтобы поговорить о жизни, интернете и о нас с вами. Подробнее ЗДЕСЬ!

Миша Бешкин: «На протяжении всей жизни мы обрастаем хештегами как шубой и уже они формируют наше отношение к жизни, а не мы сами. Вот и давайте разбираться что есть хорошо и что есть плохо в этой истории! Что с «этим» делать и как «это» применить себе во благо!?»