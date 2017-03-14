Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Сыну Николаса Кейджа грозит тюрьма

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Николас Кейдж | ФОТО: AP / Scanpix

26-летний сын Николаса Кейджа может отправиться за решетку. Ему предъявили официальное обвинение в правонарушенях по трем пунктам. Об этом сообщает Сегодня.ua со ссылкой на интернет-издание tmz.com.

Несколько недель назад Уэстон был арестован. Он ухитрился нарушить сразу несколько законов. Находясь за рулем автомобиля Chevrolet Camaro, он для начала врезался в другую машину. Потом, когда его попытался остановить полицейский патруль, сын актера и не подумал подчиниться, а попытался уйти от гнавшейся за ним полицейской машины на бешеной скорости. А по пути сбил несколько стоявших у дороги почтовых ящиков. Все кончилось все тем, что Уэстон на полной скорости въехал в дерево. Мало того, результат проведенного анализа крови сына Кейджа показал превышение допустимого уровня алкоголя в два раза.

На самом деле, в прошлом у Уэстона, сына Николаса Кейджа от Кристины Фултон, были серьезные проблемы со спиртным. Он сам признавался, что выпивал каждый день по паре десятков банок пива. В 2011-м он даже был задержан за пьяную драку со своей первой женой Ники Уильямс. Однако, как утверждал Уэстон, проблемы такого рода давно остались в прошлом. Он клялся, что бросил пить после того, как на свет появился его сын Лусиан. "Сын буквально спас мою жизнь. Как только я увидел его, я решил отказаться от алкоголя", — заявил Уэстон год назад.

Наверх