Сыну Николаса Кейджа грозит тюрьма

Несколько недель назад Уэстон был арестован. Он ухитрился нарушить сразу несколько законов. Находясь за рулем автомобиля Chevrolet Camaro, он для начала врезался в другую машину. Потом, когда его попытался остановить полицейский патруль, сын актера и не подумал подчиниться, а попытался уйти от гнавшейся за ним полицейской машины на бешеной скорости. А по пути сбил несколько стоявших у дороги почтовых ящиков. Все кончилось все тем, что Уэстон на полной скорости въехал в дерево. Мало того, результат проведенного анализа крови сына Кейджа показал превышение допустимого уровня алкоголя в два раза.

На самом деле, в прошлом у Уэстона, сына Николаса Кейджа от Кристины Фултон, были серьезные проблемы со спиртным. Он сам признавался, что выпивал каждый день по паре десятков банок пива. В 2011-м он даже был задержан за пьяную драку со своей первой женой Ники Уильямс. Однако, как утверждал Уэстон, проблемы такого рода давно остались в прошлом. Он клялся, что бросил пить после того, как на свет появился его сын Лусиан. "Сын буквально спас мою жизнь. Как только я увидел его, я решил отказаться от алкоголя", — заявил Уэстон год назад.