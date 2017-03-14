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Вот это да! Российская певица Ёлка едет на Õllesummer в Таллинн

Limon.ee
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На данный момент Ёлка является одной из самых востребованных в России певиц, она также успешная актриса  и телезвезда. В Таллинне Ёлка со своим многочисленным музыкальным коллективом даст грандиозный живой концерт.

На сегодняшний день ЁЛКА в России довольно популярна – свою блистательную карьеру певицы она успешно совмещает с членством в жюри в популярном телевизионном конкурсе молодых талантов «Ты супер!», участниками которого являются дети, оказавшиеся без попечения родителей. За этим шоу следят миллионы телезрителей.

Главный организатор фестиваля Õllesummer Festival Марье Хансар довольна, что удалось пригласить в Эстонию такую актуальную на данный момент певицу:  «Больших концертов российских звезд под открытым небом в Эстонии проводится мало, чаще они выступают в клубах. На Таллиннском певческом поле в рамках Õllesummer Festival мы организовывали выступления групп «Градусы», «Би2», «Звери», «Мумий Тролль», «5Nizza» и певицы Нюши, все они пошли с огромным успехом».  

В 2005 году Ёлка выпустила свой дебютный альбом под названием «Город обмана», заглавная песня с этого альбома возглавила хит-парады и снискала положительные отзывы критиков.  Второй альбом Ёлки тоже получился успешным, а третий был раскритикован за то, что был слишком похож на первые два. Ёлка ответила на это синглом «Прованс», после которого карьера певицы начинает стремительный взлет. К концу 2012 года Ёлка становится самой ротируемой певицей на российских радиостанциях. Ёлка является многократной обладательницей престижной музыкальной премии «Золотой граммофон» и победительницей Russian Music Awards 2016.

Певица, которая привезет в Таллинн свой коллектив в полном составе, не боится экспериментов на сцене, но при этом сохраняет свою артистическую харизму и оригинальность, искренность и неповторимый шарм. Цепляющие за душу слова и красивая музыка делают каждое ее выступление блистательным и запоминающимся.  И не забудьте добавить к этому присущую славянам искрометность!

А в среду, 5 июля, на фестивале Õllesummer Festival выступит британский рок-коллектив KASABIAN, которые после выхода в апреле их нового альбома, собираются быть хедлайнерами на таких известных летних фестивалях, как Reading или Sziget. 

Помимо зарубежных звезд, на сценах фестиваля, которых будет целых восемь, выступит большинство известных эстонских артистов.

24-й по счету фестиваль Õllesummer Festival будет проходить с 5 по 8 июля на Таллиннском певческом поле, и стоимость дневного билета в предварительной продаже составляет 15 евро, стоимость билета на все дни фестиваля – 35 евро. 

Билеты продаются в кассах и на сайте PILETILEVI.

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