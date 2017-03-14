В Сети обсуждают трагическую гибель экс-участницы «Дома-2»

«Софья Ангел выполняя прыжок с парашютом в девять утра трагически скончалась. Жаль, она не успела осуществить свои мечты: усыновить малыша, построить детские дома и приюты... Страница будет закрыта», - подписал символичную картинку неизвестный.

«СтарХит» связался с самой Ангел и выяснил подробности происходящего. «Мою страницу взломали. Даже не знаю кто. Сейчас пытаюсь ее восстановить и удалить оттуда все это. У меня много недоброжелателей, наверное, кто-то из них. Со мной все в порядке. Конечно, я не прыгала с парашютом», - рассказала Софья.

Кроме того, девушка сообщила, что в прошлом году к ней уже поступали угрозы. Неизвестные запугивали молодую артистку и даже обещали облить ее серной кислотой. «Это было ужасно. Сейчас слава Богу такого уже нет. Многим не нравится мое творчество. Но кто взломал страничку не понимаю… Никакого брата Игоря у меня нет…» - поделилась со «СтарХитом» девушка.

Друзья по социальной сети тут же забили тревогу и распределили обязанности: один пытается дозвониться до близких, другой – после работы идет к ней домой. Поклонники ее творчества не на шутку перепугались, но сразу заподозрили что-то неладное.

«Что за бред! Она бы такое не сделала!», «Если это шутка, то злой тот шутник», «Не думаю, что она стала бы так привлекать к себе внимание. Либо страницу взломали, либо это правда, но больше хочется верить в то, что взломали», «Да нет, это прикол. Этого не может просто быть. Не верю», «Я прыгала с парашютом, новичкам обязательно прыгать с инструктором. Без инструктора никто не пустил бы ее. Поэтому все же страница просто взломана», - написали в комментариях.

Многие предположили, что пост могла сделать и сама Софья, впавшая в депрессию из-за несбывшейся мечты о «Евровидении». Еще на площадке «Дома-2» девушка признавалась, что она готова сделать все ради возможности представлять Россию на песенном конкурсе в Киеве.

К слову, это одна из причин, по которой карьера на телестройке у нее не сложилась. Состоявшиеся звезды проекта над мечтой певицы откровенно посмеивались, называя ее саму фриком. Интересно, что до этого Софья побывала героиней еще одного шоу – «Перезагрузка». После эфира некоторые осудили ведущую Ксению Бородину за излишнюю резкость по отношению к участнице. Сама теледива дала понять, что просто желает девушке добра и просит е заняться собой, взяться за ум.