Короткий ролик с пляжного отдыха 35-летняя певица опубликовала на своей страниец в Instagram. На записи Спирс позирует на песке в ярком купальнике, демонстрируя фигуру и различные акробатические трюки. Поклонники оценили старания звезды в комментариях, а ролик за два дня набрал более полутора миллионов просмотров.
Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини
Американская певица Бритни Спирс не упускает возможности показать свои подтянутые формы, над которыми регулярно работает в тренажерном зале с персональным тренером, передает Rus.TVNET.