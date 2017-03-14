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Иосиф Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в «Евровидении»

Limon.ee
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Иосиф Кобзон заявил СМИ, что выступает против участия конкурсанта от России Юлии Самойловой в международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдёт в Киеве. 

Ранее стало известно, что Россию на конкурсе с песней Flame is Burning представит Юлия Самойлова, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске, передает Life.

"Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поёт. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — заявил Иосиф Кобзон.

Финал "Евровидения" запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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