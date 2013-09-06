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Такое вообще возможно? Житель США выиграл в лотерею 435 миллионов долларов

Limon.ee
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Выигрышный лотерейный билет с джекпотом в размере 435 миллионов долларов (примерно 407 миллионов евро) был продан в одном из округов американского штата Индиана, пишет Лента.ру.

Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил представитель конкурса Powerball Деннис Роузбро, пишет The Washington Post.

Билет был приобретен в городе Лафейетт в 60 километрах от столицы штата Индианаполиса. Имя обладателя купона не сообщается. У него есть 180 дней на то, чтобы забрать деньги.

Победителю не придется ни с кем делиться, поскольку выигрышным оказался всего один билет, уточнил представитель лотереи.

12 февраля жительница Эдинбурга (Шотландия), получившая приз в размере миллиона фунтов стерлингов (более 1,2 миллиона долларов), обвинила организаторов конкурса в том, что деньги испортили ей жизнь, став причиной серьезного стресса.

Powerball — лотерея, билеты которой продаются в 44 штатах США. По ее условиям, во время игры делается выбор шести чисел из двух блоков: пять различных чисел из первого блока (белые шары) и одно число из другого блока (красные шары). Джекпот разыгрывается при совпадении всех шести чисел. Цена билета составляет несколько долларов.

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