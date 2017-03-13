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Никита Джигурда выступит на «Евровидении» в Киеве

Limon.ee
Limon.ee
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Никита Джигурда сделал заявление. Скандально известный исполнитель выступит на Международном музыкальном конкурсе «Евровидении».

О своем участии на "Евровидении", которое у этом году состоится на Украине, Никита Джигурда сообщил в своем аккаунте в Instagram. Эксцентричный артист опубликовал видеозапись, на которой запечатлен беседующим с представителями власти.

"Денис ПУШИЛИН одобрил мое участие на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, – ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!" – в свойственной ему стилистике подписал опубликованную запись Джигурда, передают Dni.

Объявление скандально известного исполнителя произвело эффект разорвавшейся бомбы среди подписчиков артиста. Причем поклонники неоднозначно отнеслись к известию. Пока одни фанаты откровенно матерились, другие поддержали решение Джигурды. "Джигурда ты лучший!", "Норм мужик", "Вы молодец! Хотел бы с вами селфи!" – высказали свое мнение некоторые поклонники.

Отметим, что 9 марта Никита Джигурда  стал гражданином Донецкой народной республики (ДНР). Этим он выразил несогласие с официальной политикой Киева. Артист признался в гордости за то, что он "русский поэт, хоть и родился на Украине". Все свое детство он провел в Донбассе. По словам Джигурды, желание получить паспорт гражданина ДНР продиктовано несогласием с официальной политикой Киева, а также протестом против действий украинских националистов.

Юлия Самойлова/ Скриншот видео

Напомним, Россию на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение" представит певица Юлия Самойлова. Артистка с ограниченными физическими возможностями прославилась еще несколько лет назад, когда была участницей телепроекта "Фактор А" и получила приз лично от Аллы Пугачевой. Неожиданное решение "Первого канала" буквально произвело фурор в русскоязычном интернете. 

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