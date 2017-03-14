Мы решили составить список самых что ни на есть повседневных вещей, вызывающих рак.

1. Асбест

С этим многие из нас сталкиваются в повседневной жизни, находясь на работе и даже дома. Не все знают, что в состав стройматериалов зачастую входит асбест. Он не имеет запаха, поэтому наличие асбеста в помещении невозможно определить на нюх. Между тем, вдыхание асбеста может со временем привести к раку легких, пишет Маркетиум.

Безусловно, от одного вдоха ничего не произойдет. Но систематическое вдыхание асбеста носит серьезный риск. Поэтому, если у вас ремонт, не забывайте надевать защитную маску. Часто пыль от асбеста также скапливается в подсобных помещениях вроде чердака или подвала. Если вы хотите оценить степень загрязненности помещения, вы можете обратиться к специалистам.

2. Рентгеновские сканеры

Рентгеновскому облучению человек подвергается как в кабинете врача, так и в зоне досмотра (например, аэропорта). “Одноразовая” доза считается безвредной, и все зависит от частоты облучения.

Говоря простым языком, под рентгеновскими лучами клетки человека повреждаются и могут мутировать. Тогда может возникнуть рак. Но многим показан рентген, в том числе и женщинам, имеющим предрасположенность к раку груди. Как быть?

Без паники. Если вам показан рентген раз в год, то ничего страшного в нем нет. Не отказывайтесь от исследования из-за боязни рентгена. Все хорошо в меру: рентген раз в год не повредит, а раз в месяц — под вопросом.

Также обращайте внимание на такой момент: некоторые клиники требуют “свежие” снимки, и пациентам приходится вновь проходить облучение именно в этой клинике. Однако, если снимки свежие, то в этом нет никакой необходимости.

3. «Канцерогенный» воздух

Как бы странно это не звучало, без воздуха мы не можем жить, но он может нанести серьезный вред здоровью человека. Речь идет, конечно же, о смоге, о канцерогенном воздухе, загрязненным миллионами машин и заводов. Если в России и странах СНГ ситуация еще не так печальна, то в Китае, например, сложно обходиться без маски.

Власти крупных городов всячески борются с загрязнением воздуха. Где-то сооружают настоящие вертикальные леса (башни, усеянные зеленью), где-то мотивируют автолюбителей на то, чтобы они пересели на велосипед. Как бы то ни было, если вы оказались в загазованной местности, без маски лучше не выходить на улицу.

4. Алкоголь

Недавно Международное агентство по изучению рака поставило алкоголь по канцерогенности на одну ступень с асбестом и рентгеновским излучением. Спиртные напитки, оказывается, способны вызвать самые разные виды рака, включая рак легких, печени, поджелудочной железы, груди и т.д.

То же самое касается табака. Вы только вообразите, что вы сами в силах обезопасить себя от серьезного канцерогена. Достаточно сказать “нет” алкоголю и сигаретам. Разумеется, можно позволить себе выпить 1–2 раза в месяц, когда организм с легкостью восстановится от выпитого. Но несколько банок пива каждый день — это все же перебор.

5. Солнце

Печально, но факт: многими любимое солнце также вызывает рак, особенно если вы загораете в самый зной, не пользуетесь защитой и доводите кожу до такого состояния, что она сползает пластами. Женщины попадают в особую группу риска возникновения рака кожи. Самые уверенные в собственном здоровье “полируют” результат в солярии.

Кроме того, многие ошибочно считают, что на севере или в средней полосе солнце безвредно. Оно не палит так, как на юге. Доля правды в этом, конечно, есть, но вреда это не умаляет.

Чтобы не пополнить ряды борющихся с меланомой, не игнорируйте солнцезащитные кремы, зонты, тенты и временной промежуток, в который не стоит загорать — с 11 до 15 часов дня.

С солярием вообще лучше “завязать”, поскольку некоторые ученые отмечают, что частые походы в “солнечную кабинку” вызывают зависимость от солярия.

6. Красное мясо

Ученые из Гарварда активно работают над изучением канцерогенности красного мяса. Официального подтверждения еще не поступало, но факт остается фактом: пациенты с раком кишечника, все до одного, ели много красного мяса.

Особенно стоит остерегаться разных бургеров из дешевых закусочных. Качество мяса там весьма спорно. Чтобы не попасть в группу риска, ешьте красное мясо не чаще двух раз в неделю. В остальные дни можно обогатить рацион курицей, индейкой, морепродуктами, рыбой.

Позаботьтесь о своем здоровье самостоятельно! Лучше вас этого никто не сделает.