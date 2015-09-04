Перед смертью она попросила племянника заглянуть под швейную машинку... Ничего себе наследство!

Без всякой задней мысли племянник подошел к швейной машине и посмотрел под нее. Вдруг оттуда выпала картина, знакомая ему из детства.

«Мы с братом называли ее дамой в потрепанной шляпе», — вспоминает Карл в разговоре с журналистами.

Но «дама в потрепанной шляпе» – это не просто картина. Ее написал Пикассо! Во времена Первой мировой войны дядя Карла купил ее всего за 30 долларов.

Знатоки живописи отметили, что похожая картина Пикассо сейчас находится в Художественном музее Кливленда (США). Период, когда найденная картина была написана, подпись и отчет судебно-медицинской экспертизы подтверждают подлинность произведения искусства.

Картина особенна и тем, что на ней есть отпечаток Пикассо. По крайней мере, есть предположения, что отпечаток принадлежит именно ему. Цена картины – 25–35 миллионов долларов.

Вот такой подарочек оставила любящая тетя своему племяннику!